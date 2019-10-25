Mersin'de terör operasyonu: 4 gözaltı

-Şüphelilerin evinde polis ekiplerince yapılan aramalardan görüntü -Ele geçen yasak yayın ve örgütsel dokumanların görüntüsü -Çöp kutusunda bulunan bir cep telefonununun görüntüsü -Evde ele geçirilen dijital malzemelerin görüntüsü -Bir evin bahçesinde polis köpeği ile yapılan arama çalışmalarından görüntü
( MERSİN ) MERSİN
- Mersin'de DKP/BÖG terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, DKP/BÖG terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Birleşik Devrimci Parti içerisinde faaliyet yürütüp eleman temin ettikleri tespit edilen 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Şüphelilerden 4'ü yakalanarak gözaltına alınırken, 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi. Yakalanan şüphelilerin ev ve kaldıkları yerlerde yapılan aramalarda ise broşür, örgüt mensuplarına ait fotoğraflar, yasaklaması bulunan yayınlar ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.
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