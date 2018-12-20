Mersin'de su basan tarlalarda yaralar sarılmaya çalışılıyor Haberi
- Mersin 'de tarım arazilerini su basması - Çiftçi Erkan Sarı ile röportaj - Çiftçi Halil Gökhan ile röportaj - Tarlalardan Detay - Tarsus ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle sular altında kalan tarlalarda su tahliye ve bakım çalışması başlatıldı - Çiftçilik yapan Erkan Sarı: - "Yaklaşık 55 dönüm arazim suyun altında kaldı"MERSİN (AA) - Mersin 'in Tarsus ilçesinde bir süre önce meydana gelen sağanak nedeniyle zarar gören tarım alanlarında su tahliye ve bakım çalışması başlatıldı.Kent genelindeki şiddetli yağışlar, ilçede seracılığın yoğun yapıldığı Bahşiş, Kulak, Yeşiltepe, Aliağa, Alifakı ve Köselerli Mahallelerindeki bazı tarım alanlarında zarara yol açtı.İlçede 6 - 7 Aralık'ta meydana gelen yağışların zarar verdiği, çiftçilerin ürün toplamak için suların çekilmesini beklediği seralar, son 2 günde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle yeniden hasar gördü.Pompalarla su tahliye yapılan bölgede, suların çekildiği tarlalara bakım yapan çiftçiler de hasar görmeyen ürünlerini toplamaya çalıştı. Seralarda en çok lahana, ıspanak, patlıcan, kabak, karalahana, yeşil soğan ve biber gibi ürünlerde hasar oluştu.Çiftçilik yapan Erkan Sarı, yağışların bölgedeki birçok sebzeye zarar verdiğini söyledi.
Her yıl aynı mevsimde benzer sorunlarla karşılaştıklarına işaret eden Sarı, "Yaklaşık 55 dönüm arazim suyun altında. Şu anda 200 bin liraya yakın zararım var. Hasat yapamıyoruz. Sebzeler suyun içinde hep. Suları pompaların yardımıyla çekmeye çalışıyoruz." diye konuştu. Halil Gökhan da sebze ekili seraların büyük bir bölümünün sular altında kaldığını aktardı.Tarım alanlarındaki suları pompa desteğiyle tahliye etmeye çalıştıklarını belirten Gökhan, "Seralarda ekili ve yetişmiş marulum vardı. Çürüyor artık. Hasat yapma gibi bir şansımız kalmadı. Tekrardan temizleyeceğiz oraları." dedi. Bu arada, Tarsus Kaymakamlığı ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince bölgede başlatılan ön tespit çalışmaları sürerken, ilerleyen günlerde zarar gören alanlarda geniş kapsamlı hasar tespiti yapılacağı öğrenildi.