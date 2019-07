Mersin'de sokak hayvanları için kuaför hizmeti

-Barınaktaki Alf ve Mark adlı köpeklerin görüntüsü

-Köpeklerin traşlarının yapılırken görüntüleri

-Tırnaklarının kesilmesi

-Köpeklerin banyo yaptırılarak tüylerinin kurutulması

-Köpeklerin görüntüleri



( MERSİN ) MERSİN



- Mersin Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirdiği 'Pet Kuaför' hizmetiyle bir ilke imza attı. Kaşlı Geçici Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezinde misafir edilen kedi ve köpeklerin her türlü estetik bakımı Türkiye’nin ilk 'Barınak Pet Kuaförü’nde yapılıyor. Cerrahi operasyonlardan medikal desteklere, fizik tedaviden çeşitli rehabilitasyon imkanlarına kadar her detayın düşünüldüğü bakımevinde, aşılama, kısırlaştırma ve küpeleme gibi hizmetlerin yanı sıra 'Pet Kuaförü' hizmeti de veriliyor. Sokakta yaşayan, bakıma muhtaç ve yaralı kedi ve köpekleri eski sağlığına kavuşturmak için imkanların seferber edildiği Kaşlı Geçici Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezinde, 'Pet Kuaför' hizmeti ile sahipsiz dostların periyodik hijyenik ve estetik bakımları yapılıyor. Yılda iki defa periyodik olarak hijyenik bakımları yapılıyor 'Pet Kuaför' hizmeti ile şu anda barınakta yaşayan 467 kedi ve 655 köpek, yılda 2 defa mevsimsel bakımın yanı sıra ihtiyaç dahilinde de kuaför hizmeti alıyor. Tıraştan banyoya, tırnak kesimlerinden tüy taramaya kadar pek çok hizmetin sunulduğu 'Pet Kuaför’de, ayrıca özel ayak bakımı ile de kedi ve köpeklerin hijyenik bakımları gerçekleştiriliyor. 1 veteriner hekim, 1 tekniker ve 1 yardımcı personelin görev yaptığı 'Pet Kuaför’de, periyodik olarak yılda 2 defa tüm hayvanların kuaför bakımları yaklaşık bir hafta süren yoğun bir tempo ile tamamlanıyor. Her türlü bakım hizmetinin bulunduğu 'Pet Kuaför', son olarak geçirdiği trafik kazası sonucu ön iki ayağı kırılmış bir halde ölüme terk edilen ve Mersin Büyükşehir Belediyesi Kaşlı Hayvan Bakımevinde misafir edilen 4 yaşındaki Alf’i ve yine bakımevi misafirlerinden Mark’ı ağırladı. Öncelikle kirlenmiş ve uzamış olan tüyleri tıraş edilerek bakımına başlanan Alf ve Mark’ın banyoları yaptırıldı. Kurutma işleminin ardından uzamış olan tırnakları kesilip bakımları yapılan Alf ve Mark’ın son halleri yüzleri güldürdü. Bakımlı kedi ve köpekler daha çabuk sahiplendiriliyor Sayısız kedi ve köpeğe kucak açarak hayata tutunmalarına olanak sağlayan Mersin Büyükşehir Belediyesi, sunduğu kuaförlük hizmeti ile geçici olarak misafir ettiği hayvanların sıcak bir yuvaya kavuşması için de etkin bir çalışma yürütüyor. 2018 yılının son 6 aylık diliminde 156 kedi ve 467 köpeği sahiplendiren Büyükşehir Belediyesi, 2019 yılının ilk 6 aylık döneminde ise 328 kedi ve 510 köpeğin sahiplenilmesine öncülük etti. Büyükşehir Belediyesi Kaşlı Geçici Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezinde aynı zaman diliminde bakım ve tedavisi yapılan tam bin 256 kedi ve 2 bin 329 köpek de tedavi ve yapılan bakımların ardından alındıkları özgür ortamlarına geri bırakıldı.