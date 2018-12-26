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26 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Mersin’de şiddetli yağış sonrası cadde ve sokaklar göle döndü İzle

Mersin’de şiddetli yağış sonrası cadde ve sokaklar göle döndü İzle

Kamyonun sudan geçmesi

Bild Kamera Şiddetli Yağış Sudan Yağan 

-Minibüsün sudan geçmesi
-Sudan geçen araçlardan görüntü
-Biriken suyun tahliyesi
-Araç kamerasından su birikintisi görüntüsü
-Suda kalan araç görüntüsü
-Denizden görüntü
-Sahilden görüntü

( MERSİN ) MERSİN

- Mersin’de dün akşam saatlerinden bu yana devam eden yağmur, bazı cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu. Mersin ve çevresinde dün akşam saatlerinden bu yana etkili olan yağışlar, gece yarısından sonra etkisini arttırarak sağanak şeklinde devam etti. Sabaha kadar aralıksız yağan yağmurdan dolayı bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sağanak trafikte de aksamalara yol açarken, hayatı olumsuz etkiledi. Bazı araçlar yolda kalırken, denizdeki dalga boyu da yükseldi. Yağışın, aralıklarla gece 12’ye kadar sürmesi beklendiği bildirildi.

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