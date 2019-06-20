Mersin'de şiddetli yağış

- Çokak Mahallesi'ndeki su taşkınlarından görüntüler - Mahallelerdeki sel anından detaylar - Tarsus ilçesinde yağış sonrası oluşan sel zarara neden olduMERSİN (AA) - Mersin ’in Tarsus ilçesinde şiddetli yağış sonrası oluşan sel hasara yol açtı.Alınan bilgiye göre, sağanak nedeniyle ilçedeki bazı mahalleleri sel bastı.Çokak Mahallesi'ndeki Zekeriya Çayan İlk ve Ortaokulunun bahçe duvarının 50 metrelik kısmı selin etkisiyle yıkıldı.Çavuşlu Mahallesi'nde de dere yatağına yakın evlerin bahçesini su basarken, yollar zarar gördü, bazı elektrik direkleri devrildi.Her iki mahalleye iş makineleri ile ekipler sevk edildi.
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