Mersin'de şehit Halisdemir için özel sınıf - MERSİN
- Sosyal Hizmetler İlkokulu'nun görüntüsü - Şehit Ömer Halisdemir sınıfı - Sınıftan genel ve detaylar - Sınıf açılışı - Öğrencilerden detay - Genel görüntüler Mersin 'de şehit Halisdemir için özel sınıf - Orta Doğu Sanayicileri ve İş İnsanları Derneğince bir ilkokulda 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir için özel sınıf yapıldıMERSİN (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir için Mersin 'deki bir ilkokulda özel sınıf oluşturuldu.Orta Doğu Sanayicileri ve İş İnsanları Derneğince, merkez Akdeniz ilçesindeki Sosyal Hizmetler İlkokulu'nda Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda darbeci generali vurduktan sonra şehit olan Halisdemir anısına sınıf yapıldı. Mersin Valisi Ali İhsan Su'nun eşi Zeliha Su'nun fikir önderliğinde gerçekleşen çalışmada, Türk bayraklarıyla donatılan sınıfın duvarına Halisdemir'in büyük bir portresi, biyografisi ve görev yaptığı dönemden fotoğraflar asıldı.Kapısı da boydan boya şehidin fotoğrafıyla süslenen sınıfın bulunduğu koridorun duvarlarına 15 Temmuz'daki darbe girişimine karşı verilen mücadeleyi anlatan görseller yerleştirildi.Sınıfın açılışına Zeliha Su'nun yanı sıra Akdeniz Kaymakamı Muhittin Pamuk, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak ve Derneğin Yönetim Kurulu Başkanı Saliha Adıcan da katıldı. Protokol üyeleri, açılışın ardından öğrencilerle sohbet etti.
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