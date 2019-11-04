Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Kasım 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Mersin'de şaşırtan görüntü... Anne örümcek, yavruları doğaya adapte olana kadar sırtında taşıyor İzle

Mersin'de şaşırtan görüntü... Anne örümcek, yavruları doğaya adapte olana kadar sırtında taşıyor İzle

Örümceğin aktüel kamera ile çekilmiş görüntüleri

Bild Kamera Ebeveyn Aktüel Irak 

-Sırtındaki yavrulardan birinin ayrılması
-Çimenlerin içine giren anne örümcek
-Zaman zaman örümceğin üzerinde hareket eden yavrular
-Veteriner Hekim Mehmet Önem ile röp.

( MERSİN )- Veteriner Hekim Mehmet Önem:- "Bu örümceklerin annelik duygusu güçlü"- "Anne örümcek yavruları çevreye adapte olana kadar onları sırtında taşıyacak" MERSİN

- Mersin'in Erdemli ilçesinde yüzlerce yavrusunu üzerinde taşıyan örümcek görüntülendi. Tarlada çalışanlar emsallerinden daha büyük örümceği ilk gördüklerinde korktu. Ancak dikkatlice bakınca örümceğin üzerindeki yüzlerce yavruyu fark ederek anne örümceği ilgiyle izlediler. Erdemli ilçesine bağlı Karayakup Mahallesi Olukönü mevkisinde tarlada çalışanlar toprak ve çimlerin arasında emsallerinden yaklaşık 3 kat daha büyük bir örümceğin hareket ettiğini fark etti. İlk gördüklerinde korku yaşayan köylüler izlemeye devam ettikleri örümceğin üzerinde yüzlerce yavrusunu taşıdığını görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Köylüler ilginç örümcek ve üzerinde taşıdığı yavruları cep telefonlarıyla kaydedip bir veterinerden bilgi aldı. Örümceğin yavrularını çevreye adapte oluncaya kadar üzerinde taşıyacağını öğrenen köylüler örümceği doğaya bıraktı. Çekilen fotoğraf ve videoları inceleyen Veteriner Hekim Mehmet Önem, örümceğin kurt örümceği olduğunu söyledi.

"Annelik duygusu çok güçlü" Kurt örümceklerin de annelik duygusunun güçlü olduğunu ifade eden Önem, "Bu ebeveynlik yani annelik özelliği ön planda olmasıyla tanınan bir örümcek. Yaklaşık 3-4 gün süreyle belki bu süre biraz daha uzun olabilir, yavruları doğaya adapte olana kadar sırtında gezdirir. Ve yavaş yavaş bunları doğaya bırakır. Bu özelliğinden dolayı araştırılan, çok derin araştırmalara konu olan bir örümcek cinsi" diye konuştu.
Kurt örümcekleri avlarını kurt gibi takip ettikleri için bu adla anılıyor, saldırgan olarak değerlendirilmeseler de kendilerini savunmak için ısırabildikleri biliniyor. (HSY-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Suriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe KarşıSuriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe Karşı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı