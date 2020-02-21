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21 Şubat 2020 Cuma günü yayınlandı
Mersin'de şaşırtan görüntü...8 katlı inşaatın tepesinde 3 tonluk iş makinesi Haberi

Mersin'de şaşırtan görüntü...8 katlı inşaatın tepesinde 3 tonluk iş makinesi Haberi

İnşaatında tepesindeki iş makinasının görüntüsü

Sosyal Medya İş Makinesi İlginç Görüntü İş Makinası Cep Telefonu 

-8 katlı binanın görüntüsü
-Binadaki iş makinası
-Gören vatandaşların binaya ilgiyle izlemesi
-Şaşkına dönen vatandaşların, akılları zorlayan bir görüntü olduğunu söylemesi
-Binadan ve tepesindeki iş makinasından görüntü
-Binanın iş makinası ile yıkılan kısımlarından görüntü
-Binada çalışan işçi ile röportaj

( MERSİN )- Gören, dönüp bir daha bakıyor- Mersin'de 8 katlı bir inşaatın tepesindeki 3 tonluk iş makinesi, görenleri şaşkına çeviriyor MERSİN

- Mersin'de 8 katlı bir inşaatın tepesindeki 3 tonluk iş makinesi, görenleri şaşkına çeviriyor.Merkez Akdeniz ilçesi Gündoğdu Mahallesi'nde yapımı devam eden 8 katlı bir inşaatın tepesinde çalışma yapan iş makinesini gören vatandaşlar, gözlerine inanamayarak dönüp bir daha bakıyor. Gördükleri karşısında şaşkına dönen vatandaşlar, iş makinesinin inşaatın tepesine nasıl çıkarıldığını merak ediyor. Bu ilginç görüntü, görenlerin ilgisini çekerken, kimi vatandaşlar da bu durumu cep telefonu ile görüntüleyerek sosyal medya hesaplarından paylaşıyor.Binada çalışma yapan işçilerden biri, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 ton ağırlığındaki iş makinesini inşaatın tepesine vinçle çıkardıklarını belirterek, hatalı olan son 3 katın yıkım işlemini gerçekleştirdiklerini söyledi.


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