Mersin'de sağanak yağış

- Mersin 'de sağanak - Sağanak yağışın etkili olduğu bölgeden detay görüntüler - Mahsur kalan vatandaşın kepçe yardımıyla kurtarılması - Detay görüntüler - Kentte etkili olan yağış nedeniyle bazı araçlar yolda mahsur kaldıMERSİN (AA) - Mersin 'de bugün sabah saatlerinden itibaren başlayan ve gün boyu süren yağmur nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.Kentte sabah erken saatlerden itibaren bugün etkili olan ve gün boyu süren yağmurda vatandaşlar zor anlar yaşadı. Şemsiyelerini almayan birçok vatandaş ıslanmaktan kurtulamazken, araç sürücüleri de yağışta ilerlemekte güçlük çekti.Özellikle yollarda oluşan su birikintileri vatandaşlara zor anlar yaşattı. Merkez Akdeniz ilçesinde yapımı süren Liman - Hal Kavşağı'nın yan yolunda oluşan su birikintisinde mahsur kalan bazı araçlar vatandaşlar ve polis ekiplerinin yardımıyla kenara çekildi.Yol bir süre trafiğe kapanırken, daha sonra araçların kontrollü geçmesine izin verildi. Meteoroloji kentte sağanak beklendiği uyarısında bulunmuştu.