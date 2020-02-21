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21 Şubat 2020 Cuma günü yayınlandı
Mersin'de polise bıçaklı saldırı

Mersin'de polise bıçaklı saldırı

Yenişehir Hastanesi önündeki polislerden görüntüsü

Hastane Bıçaklı Saldırı Polis Memuru Polis Ekipleri Saldırı 

-Hastanenin görüntüsü
-Polis ve hastaneden görüntüler

( MERSİN )- Alkollü şahıs ihbarına giden polis memuru, göğsünden bıçaklanarak ağır yaralandı MERSİN

- Mersin'de alkollü şahsın çevreyi rahatsız ettiği ihbarı üzerine olay yerine giden polis memuru, bıçaklanarak ağır yaralandı.Edinilen bilgiye göre, merkez Yenişehir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde alkollü bir şahsın çevreyi rahatsız ettiği ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri yönlendirildi. Olay yerine giden Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesinde görevli polis memuru Mehmet Ali Ç. ile şüpheli şahıs A.C. arasında arbede yaşandı. Arbede sırasında göğsünden bıçaklanan polis memuru ağır yaralanırken, 19 yaşındaki A.C. de yaralı ele geçirildi.Ambulansla hastaneye kaldırılan polisin durumunun ağır olduğu bildirilirken, bacağından yaralanan zanlının ise tedavisinin Mersin Şehir Hastanesi'nde sürdüğü öğrenildi.
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