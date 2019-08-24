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24 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Mersin'de park halindeki yolcu minibüsü alev alev böyle yandı

Mersin'de park halindeki yolcu minibüsü alev alev böyle yandı

Minibüsün yanması

Yolcu Minibüsü Yolcu Minibüs Yangına Müdahale 

-İtfaiyenin müdahalesi

( MERSİN ) MERSİN

- Mersin'in Erdemli ilçesinde sokak arasında park halindeki yolcu minibüs alev alev yandı. Yangın sonrası minibüs kullanılamaz hale geldi. Edinilen bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Alata Mahallesi'nde meydana geldi. Sokak arasında park halindeki yolcu minibüsünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa süre içinde minibüs alev topuna döndü. Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine giden Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler yangına müdahalede bulundu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın söndürüldü. Ancak yolcu minibüsü kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebinin belirlenme için inceleme başlatıldı.
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