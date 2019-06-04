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04 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Mersin’de otomobil yayaya çarptı: 1 ölü

Mersin’de otomobil yayaya çarptı: 1 ölü

Kazada ölen Mustafa Pantık’ın fotoğrafı

-Kaza yerinden detaylı görüntü

( MERSİN ) MERSİN

- Mersin’in Mut ilçesinde otomobilin çarptığı yaya olay yerinde yaşamını yitirdi. Edinilen bilgilere göre, Arif Çabuk (31) idaresindeki 33 UP 419 plakalı otomobil, Ermenek karayolu Kadıköy Mahallesi mevkiinden Mut Ermenek istikametine seyir halinde iken, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Mustafa Pantık’a (19) çarptı. Meydana gelen kazada yaya Mustafa Pantık olay yerinde hayatını kaybederken, araç sürücüsü Arif Çabuk ise yara almadan kurtuldu. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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