Mersin’de otomobil denize düştü: 1 ölü

-İtfaiye ekiplerinin görüntüsü

-Sahil güvenlik ekiplerinin görüntüsü

-Denizden otomobilin çıkartılırken genel ve detay görüntüsü

-Otomobilin yola indirilirken görüntüsü

-Kalabalığın görüntüsü

-Cesedin ambulansa bindirilirken görüntüsü

-Otomobilin ve 112 ambulansın görüntüsü



( MERSİN ) MERSİN



- Mersin’de denize düşen otomobildeki bir kişi öldü. Alınan bilgiye göre, Oğuzhan Korkmaz (23), 33 T 8035 plakalı otomobiliyle Mersin’in Silifke İlçesine bağlı İncekum Mevkiinde deniz kenarına geldi. Bu sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle, otomobil deniz kenarındaki kayalıkları aşarak denize düştü. Çevrede bulunan vatandaşlar olayı Jandarma ekiplerine bildirdi. Jandarma ekipleri Sahil Güvenlik ekipleri ile birlikte bir süre deniz içerisinde otomobil aradı. Otomobil, olay yerine gelen dalgıç ve Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerince vinç kullanılarak denizden çıkartıldı. Araçtan içerisinde sıkışan Oğuzhan Korkmaz, hayatını kaybetti. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.



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