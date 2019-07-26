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26 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
Mersin’de orman yangını Haberi

Mersin’de orman yangını Haberi

Yangından detay görüntü

Ormanlı Orman Yangını Helikopter Yangına Müdahale Orman İşçisi 

-Yangına müdahale eden ekiplerden görüntü
-Dumandan görüntü
-Helikopterlerin yangına müdahale ederken görüntüsü
-Arazözlerden genel görüntü

( MERSİN ) MERSİN

- Mersin’in Silifke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Silifke’nin kırsal alandaki mahallelerinden Karahacılı’daki kızılçam ormanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine Silifke, Gülnar ve Mut ilçelerindeki orman işletme müdürlüklerine bağlı 100 orman işçisi, 12 arazöz ve 3 su tankı ile 3 helikopter bölgeye yönlendirildi. Ekipler alevleri kontrol altına alırken soğutma çalışmalarından sonra zarar tespitinin yapılacağı bildirildi.
Jandarma ekiplerinin olayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.
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