Mersin'de orman yangını

- Yangından detaylar - İtfaiye ve helikopterin yangına müdahalesi - Gülnar ilçesindeki kızılçam ormanında çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyorMERSİN (AA) - Mersin 'in Gülnar ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.İlçenin kırsal alandaki mahallelerinden Ulupınar'daki bir arazide çıkan yangın, çevredeki kızılçam ormanına sıçradı.İhbar üzerine orman işletme müdürlüklerine bağlı çok sayıda orman işçisi ile 6 arazöz, 3 su tankı ve 2 helikopter bölgeye yönlendirildi.Ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
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