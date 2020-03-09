Mersin'de öğrenci servisleri velilerle birlikte denetlendi

-Jandarma görevlilerinin öğrencilere eşlik etmesi

-Jandarma personelinin servisteki öğrencileri emniyet kemeri konusunda bilgilendirmesi

-Servis sürücüleri ve velilerin görevli jandarma personelince uyarılması

-Servis araçlarının kontrol edilmesi



( MERSİN ) MERSİN



- Mersin'de jandarma trafik timlerince öğrenci servisleri, velilerin de katılımıyla denetlendi. İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, öğrenci velilerinin katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde ayrıca, okullarda bulunan öğrenciler içerisinden seçilen okul geçit görevlilerine, jandarma trafik timleri eşliğinde okul ve yaya geçitlerinde araçların durdurulması ve öğrencilerin karşıdan karşıya geçişlerinin sağlanmasına yönelik uygulamalı eğitim verildi.

Bunun yanında öğrenciler, yaya geçitlerinden nasıl geçmeleri gerektiği, servis araçlarına nasıl binmeleri ve emniyet kemeri takmaları hususunda bilgilendirildi.



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