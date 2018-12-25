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25 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Mersin'de Noel Kutlaması Video

Mersin'de Noel Kutlaması Video

- Latin İtalyan Katolik Kilisesi'nde noel kutlamaları - Mum yakılması - Ayinden genel ve detaylar - Hristiyan vatandaşlardan detay Mersin 'de Noel kutlaması - Kentteki Latin İtalyan Katolik Kilisesi ve Ortodoks Kilisesi'nde ayin gerçekleştirildiMERSİN (AA) - Mersin 'de Latin İtalyan Katolik Kilisesi ve Ortodoks Kilisesi'nde ayin yapıldı.Kentteki Hristiyan vatandaşlar, Noel için renklendirilip ışıklarla donatılan merkez Akdeniz ilçesindeki Latin İtalyan Katolik Kilisesi'nde düzenlenen ayinde buluştu.Rahip Francis Dondu'nun yönettiği ayinde, Hazreti İsa'nın doğumunu konu alan ilahiler ve İncil'den bölümler okundu.İlahiler söyleyen Hristiyan vatandaşlar, mum yakıp dualar etti.Cumhuriyet Alanı'ndaki Mersin Ortodoks Kilisesi'nde düzenlenen ayinde de katılımcılar, ilahiler eşliğinde dua ederek Noel'i kutladı.

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