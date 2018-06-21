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21 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Mersin'de narkotik uygulamasında 5 kişi gözaltına alındı İzle

Mersin'de narkotik uygulamasında 5 kişi gözaltına alındı İzle

Ekiplerin parklarda vatandaşlara gbt sorgulaması yapması

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-Ekiplerin şüphelendikleri vatandaşları araması
-Ekiplerin metruk ve inşaat halindeki binaları kontrol etmesi
-Ekiplerin araçları kontrol etmesi

( MERSİN -HD) MERSİN

- Mersin polisinin uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı uygulamalarda 25 kök kenevir bitkisi ve bir miktar esrar ele geçirildi. Uygulamalarda 5 kişi gözaltına alındı. Mersin Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Narkotik köpeklerinin de katıldığı çalışmalar kapsamında il merkezinde ve ilçelerde bulunan parklar, metruk binalar, devam eden inşaatlar kontrol edildi. Şüpheli şahısların GBT sorgulamasını yapan ekipler, ayrıca bazı noktalarda sabit uygulamalar yaparak araçları kontrol etti. Yapılan aramalarda bir miktar esrar maddesi, 25 kök kenevir bitkisi ve 1 ruhsatsız tüfek ele geçirilirken, 5 kişi gözaltına alındı.
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