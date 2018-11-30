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30 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Mersin'de mezarlar sular altında kaldı

Mersin'de mezarlar sular altında kaldı

Şehir Mezarlığı'nın su basmasından görüntü

Sağanak Yağış 

-Şehrin üstünden görüntü
-Balıkçı Barınağından görüntü
-Mersin sahilinden görüntü
-Martılardan görüntü
-Dalgaların sahile vurmasından görüntü

( MERSİN )- Sabaha karşı başlayan ve aralıklarla kuvvetli sağanak ve gök gürültülü şeklinde devam eden yağışlar hayatı olumsuz etkiledi- Yağmur özellikle kentin uzak ilçelerinde etkili olurken, Şehir Mezarlığının bir bölümünü de su bastı- Mezarlar suların altında kalırken, belediye ekiplerinin yoğun çalışması sonucunda suların büyük bölümü çekildi MERSİN

- Mersin'de sabaha karşı başlayan ve aralıklarla kuvvetli sağanak ve gök gürültülü olarak devam eden yağışlar hayatı olumsuz etkiledi. Yağmur özellikle kentin uzak ilçelerinde etkili olurken, Şehir Mezarlığının bir bölümünü de su bastı. Mezarlar suların altında kalırken, belediye ekiplerinin yoğun çalışması sonucunda suların büyük bölümü çekildi. Doğu Akdeniz'de dün geceden bu yana etkili olan kötü hava şartları, bu sabahtan itibaren Mersin'de sağanak yağışa dönüştü. Sabaha karşı gök gürültülü ve ara ara kuvvetli sağanak şeklinde devam eden yağışlar, kent merkezinde ve ilçelerde hayatı olumsuz etkiledi. Yağışlar nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, araç trafiğinde de aksamalar yaşandı. Yağmur özellikle kentin uzak ilçelerinde etkili olurken, Şehir Mezarlığının bir bölümünü de su bastı. Mezarlar suların altında kalırken, belediye ekiplerinin yoğun çalışması sonucunda suların büyük bölümü çekildi. Mersin sahilinde de dalgalar etkili olurken, bazı bölgelerde 2 metreyi buldu. Meteoroloji yetkilileri, yağışların gece yarısına kadar Mersin geneli ile Adana kent merkezi ve Pozantı, Aladağ, Karaisalı ilçelerinde etkili olmasının beklendiği belirtirken, sel ve su baskınları uyarısında bulundu. (HSK-
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