Mersin 'de kuşlara kurulan "tuzak" bozuldu

: - Saka ve hint bülbülü kuşlarını tuzakla yakalayan Suriyeli Fadi İstanbouli evine yapılan operasyondan detay - Kuşların tutulduğu evin içene Doğa Koruma ve Milli Parklar Erdemli Şefi Mevlüt Çetin'in girmesi - Sarı renkli (Hint bülbülü) ve ev içine alınan saka kuşlarından detay - Kafes içine alınan kuşlardan detay - Saka ve hint bülbülü kuşlarının yakalandığı tuzağın asıl yapıldığından görüntü - Doğa Koruma ve Milli Parklar Erdemli Şefi Mevlüt Çetin tarafından kuş operasyonu ile ilgili bilgi vermesi - Yakalanarak kafes içine konulan kuşların şef Mevlüt Çetin tarafından gösterilmesi - Kafes içindeki kuşlardan detay - Yakalanan kuşların kafes içinde sayımının yapılması - Yakalanan kuşların doğa koruma ekipleri tarafından taşınması ve serbest bırakılması - Doğaya bırakılan kuşların limon ağaçlarındaki detay - Erdemli ilçesinde "tuzak" yöntemiyle yakalandığı tespit edilen 42 saka kuşu doğaya salındı, 8 Hint bülbülü ise koruma altına alındıMERSİN (AA) - Mersin 'in Erdemli ilçesindeki bir evde yapılan aramada, "tuzak" yöntemiyle yakalanan 42 saka kuşu ile 8 Hint bülbülü bulundu.Doğa Koruma ve Milli Parklar Erdemli Şefliği ekipleri, nesli tükenme tehlikesi altında olan kuşların, yasa dışı yollarla yakalandığı ihbarı üzerine harekete geçti.F.İ. ismindeki Suriye uyruklu bir kişinin evinde yapılan aramada, "tuzak" yöntemiyle yakalanarak kafeslerde tutulan 42 saka kuşu ile 8 Hint bülbülü bulundu.Saka kuşları doğaya salındı, Hint bülbülleri ise koruma altına alındı.Doğa Koruma ve Milli Parklar Erdemli Şefi Mevlüt Çetin, yaptığı açıklamada, "tuzak" yönteminde kuşların, dişi bir kuşun sesi kullanılarak aynı noktaya çekildiğini ve üzerlerine file atılarak yakalandığını anlattı.Şüpheli hakkında ilgili kanun gereğince dava açılacağını aktaran Çetin, "Nesli tükenme tehlikesi altında olan canlıların avlanmaması konusunda duyarlı olmak gerekiyor. Nasıl insanlar kendilerine bir zarar geldiğinde acı çekiyorsa hayvanlar da aynı acıyı yaşıyorlar. Onları ne yaralayalım ne de neslinin tükenmesine izin verelim." ifadelerini kullandı.