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09 Ağustos 2019 Cuma günü yayınlandı
Mersin'de kayıp şahıs 2 gün sonra ormanda bulundu

Mersin'de kayıp şahıs 2 gün sonra ormanda bulundu

Şahsın jandarmalarla birlikte ambulansın önünde görüntüsü

Jandarma Bild Ormanlı Trol 

-Ekiplerin şahsı ambulanstan indirmeleri
-Şahsın kurtarma ekipleriyle birlikte görüntüleri

( MERSİN ) MERSİN

- Mersin'in Silifke ilçesinde 2 gün önce kaybolduğu bildirilen zihinsel engelli şahıs, ekiplerin ortak çalışması sonucu ormanlık alanda bulundu. AKUT Mersin ekibinden alınan bilgiye göre, zihinsel engelli olduğu bildirilen Cevat Ş., 7 Ağustos tarihinde Silifke ilçesi Çamlıbel Mahallesi'nin yüksek kesimlerindeki ormanlık alanda kayboldu. Şahsın kaybolduğunun bildirilmesinin ardından jandarma ve AFAD ekipleri bölgede arama çalışması başlattı. İhbarın kendilerine ulaşmasının ardından AKUT Mersin ekibi de 7 gönüllüsü ile birlikte bölgeye giderek arama çalışmalarına destek verdi. Bu sabah şahsın son görüldüğü noktada yeniden arama çalışması başlatan AKUT ekipleri, Cevat Ş.'yi ormanlık alanda bularak ilgili mercilere bilgi verdi. Kaybolduktan 2 gün sonra bulunan şahıs, yapılan sağlık kontrollerinin ardından ailesine teslim edildi.
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