Mersin'de kar yağışı şaşırttı Haberi

-Bir çocuğun yağan karı eliyle yakalamaya çalışıp oynarken görüntüsü

-Farklı yerlerden kar yağışı görüntüleri

-Araçların üzerine yakan kar görüntüsü

-Bahçede yağan kar görüntüsü

-Kentteki güneşli havadan görüntü



( MERSİN )- Meteorolojinin don uyarısı yaptığı Mersin'de, kent merkezinde sabah saatlerinde köpük şeklinde görülen kar yağışı, hem şaşırttı hem sevindirdi MERSİN



- Meteorolojinin don uyarısı yaptığı Mersin'de, kent merkezinde sabah saatlerinde köpük şeklinde görülen kar yağışı, hem şaşırttı hem sevindirdi. Uzun yıllardır karın yağmadığı Akdeniz kenti Mersin'de, güneşli bir pazar sabahı hafif de olsa köpük şeklinde yağan kar, vatandaşları şaşırtmaya yetti. Meteorolojinin don uyarısı yaptığı kentte, hava sıcaklıkları 5-6 dereceye düşerken, sabah saatlerinde görülen kar yağışı, Mersinlileri sevindirmeye yetti. Kar yağışı, sahilde aileleriyle birlikte kahvaltı yapan çocukları da sevindirdi. Kısa süren kar yağışı kalıcı bir beyazlık oluşturmadı.



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