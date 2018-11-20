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20 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Mersin'de kafes evdeki kuşlar özgürlüğe uçtu Haberi

Mersin'de kafes evdeki kuşlar özgürlüğe uçtu Haberi

Evin önünde işlem yapan ekipler

Asad Akalan Irak Trol 

-evin kafes olan odası
-kafes oda içindeki kuşlar
-dışarıdaki yakalama düzeneği
-kafes içindeki kuşlar ve salıverilme görüntüleri
-şube şefi Mevlüt Çetin ile röp.

( MERSİN ) -- Mersin'de canlı mühre kullanarak yasadışı kuş avlayan Suriye uyruklu bir kişi suçüstü yakalandı- Yakalanan kuşların konulduğu kafes odadaki kuşlar özgürlüğe kanat çırptı MERSİN

- Mersin'in Erdemli ilçesinde canlı mühre kullanarak yasadışı kuş avlayan bir kişi suçüstü yakalandı. Suriye uyruklu kişi hakkında adli ve idari işlem yapıldı. Yakalanan kuşların konulduğu kafes odadaki kuşlar özgürlüğe kanat çırptı. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Limonlu Mahallesi Burçalanı mevkisinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Erdemli şefliğince av koruma ve kontrol çalışması yapıldı. Bir evin etrafında kafes içinde çok sayıda kuşun farklı noktalara konuşmuş olduğu tespit edildi. Ev çevresinde de kuş yakalamaya yarayan yapışkanlar ve ağ bulundu. Evde yapılan incelemede evin odasının kuş kafesi haline getirildiği belirlendi. İçeri giren ekipler gördükleri manzara karşısında şok oldu. Ev içinde kafes oda Ev içindeki kafes oda ile çevresinden yaklaşık 50 kuş toplandı. Yasadışı kuş avlayan şahıs hakkında adli ve idari işlem yapıldı. Kuşlar ise Doğa Korumu ve Milli Parklar Erdemli şubesi bahçesinde doğaya bırakıldı. 8 kuşun ise tedavisi sürüyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Erdemli şefi Mevlüt Çetin, "Av koruma ve kontrol ekiplerimiz çalışma yaparlarken, Suriye uyruklu vatandaşları canlı mühre ile av yaparken yakaladılar. Burada saka kuşu ve Hint bülbülü avladıklarını tespit ettik. Evlerinde yaptığımız aramada çok sayıda saka kuşu ve Hint bülbülü ele geçirdik. Yapılan çalışmalar neticesinde kuşlara el konuldu ve doğaya bırakılacak. Suriye uyruklu vatandaşlara gerekli yaptırımlar ve cezai işlemler uygulanacak. Çalışmalarımıza etkin bir şekilde devam edeceğimizi, vatandaşlarımızdan da bu çalışmalarda bizlere yardımcı olmalarını istiyoruz" dedi.
Çetin, yakalanan şahsa Kara Avcılığı Kanununa göre nesli tehlikeye atmak suçlamasıyla 2 ila 5 yıla kadar haklarında ceza verilmesi için gerekli işlemin yapıldığını kaydetti.
Öte yandan saka kuşları, avlanması ve yakalanması yasak olan kuşlar listesinde yer alıyor. (OKİ-
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