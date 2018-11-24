Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Kasım 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Mersin'de 'Kadına yönelik şiddete hayır' yürüyüşü

Mersin'de 'Kadına yönelik şiddete hayır' yürüyüşü

Mersin 'de "Kadına yönelik şiddete hayır" yürüyüşü - Yürüyüşten detay görüntüler Mersin 'de "Kadına yönelik şiddete hayır" yürüyüşüMERSİN (AA) - Mersin 'de, "Kadına yönelik şiddete hayır" yürüyüşü düzenlendi.
Mezitli Belediyesi öncülüğünde kentteki bazı sivil toplum kuruluşlarının da katılımıyla Mezitli ilçesinde bir araya gelen kadınlar, ellerinde "Hep birlikte başaracağız" yazılı pankartlar taşıyarak, ''Kadına şiddete hayır'' sloganı attı.Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'ndan başlayan ve Barbaros Hayrettin Paşa Caddesi üzerindeki Demokrasi Meydanı'nda son bulan yürüyüşe traktör sürerek katılan kadınlar büyük ilgi gördü.Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, burada yaptığı konuşmada, belediye olarak kadın dostu olduklarını, temel olarak da ekonomik yönden kadınların özgür olması için hedef koyduklarını ve bu konuda adım adım başarıya ulaştıklarını bildirdi.Mezitli Belediyesi ve Mersin Barosu işbirliğiyle kurdukları Kadın Danışma Merkezi'nde de tüm kadınların sorunlarını dinlediklerini ve sorunlarını çözme noktasında çaba gösterdiklerini belirten Tarhan, ''Mezitli ilçesinde yaşayan kadınların sıfır sorunu olsun istiyoruz. Tabi bunun Türkiye'ye yayılması tek arzumuzdur. Biz büyük ölçüde bunu başardık.'' ifadelerini kullandı.Yürüyüşe traktör sürerek katılan Nurgül Küsbeci de kadına şiddete hayır demek için katıldığı etkinlikle seslerini duyurarak, tüm kadınlar için güzellik, barış, sevgi, ilgi ve mutluluk istediklerini söyledi.

Şiddete Hayır Baros Bild Sivil Toplum Kadına Şiddet 

İlgili Foto Galeriler
Yalçın Topçu Erzincan'da Referandumu AnlattıYalçın Topçu Erzincan'da Referandumu Anlattı
Bu fotoğrafları Facebook'tan paylaşıp intihar ettiBu fotoğrafları Facebook'tan paylaşıp intihar etti
Kılıçdaroğlu İzmirde İstifaya Davet EdildiKılıçdaroğlu İzmirde İstifaya Davet Edildi
PKKnın Sığınakları Ele GeçirildiPKKnın Sığınakları Ele Geçirildi
Diyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha EdildiDiyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha Edildi
Başkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine Katıldı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı