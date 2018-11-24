Mersin 'de "Kadına yönelik şiddete hayır" yürüyüşü - Yürüyüşten detay görüntüler Mersin 'de "Kadına yönelik şiddete hayır" yürüyüşüMERSİN (AA) - Mersin 'de, "Kadına yönelik şiddete hayır" yürüyüşü düzenlendi. Mezitli Belediyesi öncülüğünde kentteki bazı sivil toplum kuruluşlarının da katılımıyla Mezitli ilçesinde bir araya gelen kadınlar, ellerinde "Hep birlikte başaracağız" yazılı pankartlar taşıyarak, ''Kadına şiddete hayır'' sloganı attı.Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'ndan başlayan ve Barbaros Hayrettin Paşa Caddesi üzerindeki Demokrasi Meydanı'nda son bulan yürüyüşe traktör sürerek katılan kadınlar büyük ilgi gördü.Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, burada yaptığı konuşmada, belediye olarak kadın dostu olduklarını, temel olarak da ekonomik yönden kadınların özgür olması için hedef koyduklarını ve bu konuda adım adım başarıya ulaştıklarını bildirdi.Mezitli Belediyesi ve Mersin Barosu işbirliğiyle kurdukları Kadın Danışma Merkezi'nde de tüm kadınların sorunlarını dinlediklerini ve sorunlarını çözme noktasında çaba gösterdiklerini belirten Tarhan, ''Mezitli ilçesinde yaşayan kadınların sıfır sorunu olsun istiyoruz. Tabi bunun Türkiye'ye yayılması tek arzumuzdur. Biz büyük ölçüde bunu başardık.'' ifadelerini kullandı.Yürüyüşe traktör sürerek katılan Nurgül Küsbeci de kadına şiddete hayır demek için katıldığı etkinlikle seslerini duyurarak, tüm kadınlar için güzellik, barış, sevgi, ilgi ve mutluluk istediklerini söyledi.