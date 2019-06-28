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28 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Mersin'de kadın cinayeti

Mersin'de kadın cinayeti

- Mezarlıktan detaylarFiliz Kaplan'ın yakınlarının mezar başında dua etmesiGÜNCELLEME - - Yaklaşık bir yıl önce boşandığı eşini silahla öldürdüğü iddia edilen şüpheli gözaltına alındı - Kadının cenazesi, çalıştığı hastanenin önündeki törenin ardından toprağa verildiCENAZENİN DEFNEDİLMESİ EKLENDİMERSİN (AA) - Mersin 'de eski eşinin silahlı saldırısına uğrayan kadın hayatını kaybetti.İddiaya göre, merkez Toroslar ilçesi Turgut Türkalp Mahallesi'nde yaşayan Filiz Kaplan (42), sabah işe gitmek üzere evden çıktığı sırada yaklaşık bir yıl önce boşandığı eşi Murat C. ile karşılaştı.Eski eşinin silahlı saldırısına uğrayan Kaplan, hayatını kaybetti.Kadının cenazesi, incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Haber verilen polis ekipleri, cinayetin ardından kaçan zanlıyı yakaladı. - Cenazesi toprağa verildi Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi morgundan alınan Kaplan için temizlik görevlisi olarak görev yaptığı üniversite hastanesi önünde tören düzenlendi.
Kaplan'ın cenazesi, daha sonra getirildiği Mersin Şehir Mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Cenaze törenine Kaplan'ın ailesi ve yakınları, iş arkadaşları ile vatandaşlar katıldı.

Üniversite Hastanesi Temizlik Görevlisi Silahlı Saldırı Cenaze Namazı Polis Ekipleri 

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