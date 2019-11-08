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08 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Mersin'de kaçak içki operasyonu

Mersin'de kaçak içki operasyonu

Jandarma ekiplerinin eve girişleri

Alkollü İçki Kaçak Harekete Geç Kaçak Alkol Kaçak İçki 

-İçeride arama yapmaları
-Kurulan düzenekten görüntü
-Ele geçirilen alkolden görüntü

( MERSİN )- Jandarmanın yaptığı operasyonda bir evde bin 74 litre kaçak alkollü içki ele geçirildi MERSİN

- Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyonda, bin 74 litre kaçak alkollü içki ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipler, merkez Toroslar ilçesi Dalakderesi Mahallesi'nde bir evde kaçak alkol üretimi yapıldığı yönünde ihbar aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, belirlenen eve operasyon gerçekleştirdi. Şahsın evinde ve depoda yapılan aramada 5 tane 100 litrelik, 1 tane 500 litrelik variller içerisinde kurulan düzenek ile fermente alkollü içki üretimi yapıldığı tespit edildi. Ayrıca ekipler, 16 adet 1,5 litre, 3 adet 5 litre, 1 adet 6 litre, 1 adet 10 litre, 1 adet 19 litre olmak üzere toplamda bin 74 litre fermente alkollü içki ele geçirildi.Şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, sorgusunun ardından şahıs serbest bırakıldı.
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