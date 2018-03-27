Mersin'de kaçak akaryakıt operasyonu

- Kaçak akaryakıtla yakalanan kamyondan detaylar - Yakalanan kaçak akaryakıttan detaylar - Kent merkezindeki operasyonda 43 bin 740 litre akaryakıt ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındıMERSİN (AA) - Mersin 'de polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda 43 bin 740 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, akaryakıt kaçakçılığının önüne geçmek için çalışma başlattı.Ekipler, kaçak akaryakıt taşıdığını belirledikleri J.C'nin sürücülüğünü yaptığı 33 AEN 56 plakalı kamyonu durdurdu. Araçta yapılan aramada, 24 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.Araçtaki akaryakıtın kendisinin olduğunu beyan eden E.E'nin deposunda yapılan aramada da 19 bin 740 litre daha kaçak akaryakıt bulundu.Olayla ilgili J.C, E.E. ve deponun kurulu olduğu arsanın sahibi M.İ. gözaltına alındı.Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.