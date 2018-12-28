Mersin'de iş yeri yangını: 1 ölü 5 yaralı Haberi

-Vatandaşlardan görüntü

-Vali Ali İhsan Su'nun olay yerine gelmesi

-Geniş görüntü

-Camlar kırılırken görüntü

-Toma müdahale ederken görüntü

-İş makinesi müdahale ederken görüntü

-Vali'nin konuşması

-Yaralıların ambulansa bindirilişi



( MERSİN ) MERSİN



- Mersin'de 12 katlı bir apartmanın altında bulunan mobilya ve beyaz eşya mağazalarında çıkan yangında, 1 kişi öldü 5 kişi yaralandı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın, 2 saatte kontrol altına alınırken, soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Edinilen bilgiye göre yangın, öğle saatlerinde merkez Mezitli ilçesinde bulunan 12 katlı bir apartmanın altındaki mobilya ve beyaz eşya dükkanlarının bulunduğu bölgede çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerinin yanı sıra toma ve iş makinesi de yangına müdahale etti. Polis ekipleri ise bölgeyi kontrol altına alırken, yangında çıkan siyah dumanlar kentin birçok bölgesinden göründü. Yangında, iş yerinde çalışan Tülin Sayar isimli kadın hayatını kaybeederken, 5 kişi yaralandı. Söndürme çalışmaları sırasında dumandan etkilenen aralarında polis ve itfaiye ekiplerinin de bulunduğu 7 kişiye ambulansta müdahale edildi. Olay yerine gelen Mersin Valisi Ali İhsan Su, bölgede inceleme yaparak yetkililerden bilgi aldı. Gazetecilere açıklama yapan Vali Su, "Şuanda arkadaşlarımız söndürme çalışmalarını tamamladı. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Ben tabi vatandaşımıza geçmiş olsun diyorum. İtfaiye ekipleri gerekli incelemeyi yapacaklar. Şuanda bir bayan çalışanın durumu ciddi. O da hastanede tedavisi devam ediyor" dedi.

(GRY-

