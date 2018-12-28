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28 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Mersin'de içerisinde 300 bin lira olan poşetin çalındığı iddiası

Mersin'de içerisinde 300 bin lira olan poşetin çalındığı iddiası

- İçerisinden para çalınan araçtan detaylar - Genel detaylar - Tarsus ilçesinde taş atarak sürücünün dikkatini dağıtıp araçtan inmesini fırsat bilen şüphelilerin, içerisinde 300 bin lira olan poşeti çaldığı öne sürüldüMERSİN (AA) - Mersin 'in Tarsus ilçesinde, taş atarak sürücünün dikkatini dağıtıp araçtan inmesini fırsat bilen şüphelilerin, içerisinde 300 bin lira olan poşeti çaldığı iddia edildi.Alınan bilgiye göre Yusuf Özer, ilçedeki bir bankandan 300 bin lira çektikten sonra 33 VRB 84 plakalı pikabıyla Kızılmurat Mahallesi Antik Yol Mevkisi'nde ilerlerken kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından aracına taş atıldı.Sürücünün aracı durdurup inmesini fırsat bilen şüpheliler, arka koltukta, içerisinde 300 bin lira bulunan poşeti alıp olay yerinden kaçtı.Özer'in haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, çantayı alan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Polis Kamera Polis Ekipleri 

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