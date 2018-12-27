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27 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Mersin'de gasp iddiası

Mersin'de gasp iddiası

- Mersin Emniyet binası detayı - Şüphelilerin emniyetten çıkarılışı - Şüphelilerin gazetecilere tekme atmaya çalışması - Bir parkta 2 lise öğrencisinin telefonlarını gasbettiği iddia edilen 5 zanlı yakalandıMERSİN (AA) - Mersin 'de bir parkta fotoğraf çeken 2 lise öğrencisinin telefonlarını gasbettiği ileri sürülen 5 şüpheli gözaltına alındı.Atatürk Parkı içerisinde fotoğraf çeken A.U.A. ve O.A, 5 kişi tarafından dövüldükten sonra bıçak zoruyla telefonlarının alındığı iddiasıyla polise başvurdu.Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, öğrencilerin ifadeleri üzerine başlattığı çalışmada, şüphelilerin A.Y. (19) ve B.C.K. (19) ile 18 yaşından küçük F.M, E.Ö. ve H.İ.A. olduğunu belirledi.Zanlılar, ekipler tarafından kentteki çeşitli adreslere düzenlenen operasyonda yakalandı.Yaşları küçük olan şüpheliler, Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü.Zanlıların emniyetteki sorguları doğrultusunda, satışı yapılan bir telefon bulundu.Telefonu alan işletme sahibine de "çalıntı mal almaktan" işlem yapıldı.Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen A.Y. ile B.C.K, kendilerini görüntüleyen gazetecilere tekme atarak, saldırmak istedi.

Polis Lise Öğrencisi Akalan Lise Öğrenci Öğrenciler 

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