Mersin'de fırtına yıktı, geçti...Seralarda hasarlar oluştu, ağaçlar devrildi

-Şahin ile röportaj

-Göçen naylonla kaplı ağılı tamir için çalışanlar

-kökünden geçen bir ağaç

-Üzerleri yırtılan seralardan görüntüler

-Çiftçi Ahmet Doğru ile röportaj

-Uçan çatı

-Çatısı uçan evin sahibi Erdoğan Fidan ile röportaj

-Devrilen minibüs garajı

-Ön direkleri sökülmüş yolcu durağı

-Arşiv görüntüler



( MERSİN )- İlçe merkezindeki minibüs garajı devrildi, şans eseri yaralanan olmadı MERSİN



- Mersin'in Erdemli ilçesinde etkili olan şiddetli fırtına tarım alanlarında hasara yol açtı. Domates ve muz seralarının naylonları uçtu, fideler kırıldı, ağaçlar göçtü, ağıllarda hasarlar oluştu. İlçe merkezindeki müstakil bir evin çatısı uçtu, yolcu durakları devrildi. Yayla köylerine sefer yapan dolmuşların bulunduğu kapalı garaj devrildi. Can kaybı yaşanmazken, maddi hasarlar meydana geldi. Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin hasarlı seralarda incelemelerde bulundu. İlçede şiddetli fırtının etkili olduğunu belirten Şahin,"Yaklaşık gece saat 03.00 itibariyle fırtına başladı.

Erdemli'de seralara hasar verdi. Çiftçilerimizden gelen ihbarlar üzerine seraların kimisini kökünden sökmüş, kimsinin naylonlarını atmış, kimisinin çatılarını çökertmiş durumda. Şuanda yine fırtına başladı.

Hasarımız çok. Allah'tan geldi. Gördüğünüz gibi seraların üzerini hep attı, bazı seralarımız yerle bir etti. Çoğunu da kökünden söktü" dedi.

Serasının üzerine yırtılan Ahmet Doğru'da, "Gece çıkan fırtına dolayısıyla seraların üzerini gördüğünüz gibi hep rüzgar aldı. Zararımız büyük. Fidelerimiz öldü, fidelerimizin hepsi kırık. Zararımız çok büyük" diye konuştu.

Evin çatısı uçtu Sabah şiddetlenen fırtına dolayısıyla evinin çatısı uçan Erdoğan Fidan, yaşadıklarını anlattı. Ailesinin son anda evden çıktığını söyledi.



Fidan, "Rüzgar şiddetini arttırdıkça, gece çatıyı oynattı. Sonra kuvvetli bir esinti geldi. Aldığı gibi çatıyı atmaya başlayınca, ben takip ediyordum, çocuklara seslendim çıkın diye. O anda kapının önünde yakalandılar. Ama çocuklara bir zarar vermeden kurtardık" şeklinde konuştu Öte yandan, ilçe merkezinde bulunan ve yaylaya yolcu taşıyan minibüslerin park halinde durduğu garajda devrildi. Şans eseri kimsenin olmadığı sırada devrilen garajda maddi hasar oluştu. İlçe genelindeki çok sayıda yolcu bekleme durağı devrildi.



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