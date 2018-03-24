Mersin'de fırtına vatandaşlara zor anlar yaşattı

-Vatandaşlardan görüntü

-Çocuklardan görüntü

-Türk bayrağından görüntü

-Ağaçlardan görüntü

-Martıların yaşadığı zorluk

-Sahilde yürüyen vatandaşlardan görüntü

-Balıkçı barınağından görüntü



( MERSİN ) MERSİN



- Mersin'de sabah saatlerinde başlayan fırtına kent merkezinde etkili olurken, bazı vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yetkililer, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı. Bugün sabah saatlerinden itibaren güneybatı yönünden esmeye başlayan fırtına, öğle saatlerine doğru şiddetini arttırarak devam etti. Fırtına dolayısıyla balıkçılar denize açılmayarak limanda kalmayı tercih ederken, vatandaşlar da zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmadı. Dışarı çıkan vatandaşlarda zaman zaman zor anlar yaşarken, bazen yolda yürümekte bile zorlandı. Özellikle sahilde oturan ve yürüyüş yapan vatandaşlar zor anlar yaşarken, denizde de dev dalgalar oluştu. Öte yandan denizde yem bulmaya çalışan martılarda zor anlar yaşarken, uçmakta zorlandılar. Yetkililer, fırtınanın akşam saatlerine kadar süreceğini, vatandaşların olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını istedi.

