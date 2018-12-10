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10 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Mersin'de evde çıkan yangın korkuttu...Binanın 1. katından alevler böyle yükseldi

Mersin'de evde çıkan yangın korkuttu...Binanın 1. katından alevler böyle yükseldi

Evde çıkan yangdan görüntüler

Hastane Kamera Uttu Cep Telefonu Yangına Müdahale 

-Vatandaşların yangını izlemesi
-İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale etmesi

( MERSİN )- Mersin'de bir binanın birinci katında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi MERSİN

- Mersin'de bir binanın birinci katında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Edinilen bilgilere göre, Mersin'in Mezitli ilçesi Yeni Mahallede bulunan bir apartmanın birinci katında birden yangın çıktı. Çevredekilerin itfaiyeye haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi geldi. Elektrik kontağından çıktığı öne sürülen yangın, kısa sürede Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye erleri tarafından söndürüldü. Olay, bina sakinlerinin ve çevredeki vatandaşların korkmasına neden oldu. Olayda, dumandan etkilenen bazı vatandaşlar hastaneye kaldırıldı.
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