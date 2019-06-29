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29 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Mersin'de engelli çocuklar denizle buluştu Haberi

Mersin'de engelli çocuklar denizle buluştu Haberi



: - Zihinsel engelli çocukları aileleri ile birlikte denize gelmeleri görüntüsü - Engelli çocukların denizdeki hareketlerinden görüntü - Vakıf yöneticileri ve belediye ekibinin çocukları denize suyla buluşturmaları - Zihinsel engelli çocuklar ile yapılan röportaj - Engelli çocukların aileleri ile yapılan röportaj - Çocukların denizdeki görüntüleri - Engelli çocukların toplu görüntüleri - Çocukların top oynamalarından görüntü - ZİÇEV Vakfı yöneticisi ile yapılan röportaj görüntüsüMERSİN (AA) - Mersin 'de, engelli çocuklar kendileri için düzenlenen etkinlikte denize girdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Çocuk Çalışma Grubu ile Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV), engelli çocuklar için yüzme etkinliği düzenledi.
Erdemli ilçesindeki Kumkuyu plajında düzenlenen etkinlikte 35 çocuk denize girip, kumsalda oyunlar oynadı.ZİÇEV Başkan Yardımcısı Müyesser Sancak, çocukların ilk kez denizle buluştuğunu belirterek, çocukların ve ailelerinin mutluluklarına ortak oldukları için memnuniyet duyduklarını söyledi.

Yüzme Engelli Çocuk Salda 

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