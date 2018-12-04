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04 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Mersin'de duruşma öncesi kavga: 3 yaralı Haberi

Mersin'de duruşma öncesi kavga: 3 yaralı Haberi

- Mersin 'de duruşma öncesi kavga - 3 yaralı - Polisin olaya müdahale etmesi - Şüphelilerin gözaltına alınması - Boşanma davası görülecek çiftin yakınları arasında adliye önünde çıktığı iddia edilen kavgayla ilgili 3 kişi gözaltına alındıMERSİN (AA) - Mersin 'in merkez Akdeniz ilçesinde duruşma öncesi çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.İddiaya göre, boşanma davası için Mersin Adliyesi gelen bir çiftin yakınları arasında duruşma öncesi kavga çıktı.Adliye önündeki kavgaya burada görevli Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri müdahale etti.Bıçakların kullanıldığı olayda yaralanan 3 kişi, Mersin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.Kavgaya karıştıkları belirlenen 3 kişi gözaltına alındı.

Boşanma Davası Bıçaklı Kavga 

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