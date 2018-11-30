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30 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Mersin'de dolu cam seraları yerle bir etti İzle

Mersin'de dolu cam seraları yerle bir etti İzle

Sel suyunun içerisinde kalan araçtan detay görüntü

Mahsur Kaldı Dolu Yağışı Şiddetli Yağış Yağan 

-Evinde mahsur kalan vatandaşlardan görüntü
-Sular altında kalan evin görüntüsü
-Yol açma çalışmalarından görüntü
-Dolu ile üretici kadından detay görüntüler
-Doludan görüntüler
-Kırık camdan görüntüler
-Cam kırıklarının sera içerisinden görüntüleri
-Fide ve sera içerisinden görüntüler
-Seraların yukarıdan görüntüsü
-Cam kırıkları ve fideden görüntüler
-Sera içerisinde üreticilerden görüntüler
-Sera içerisinden görüntü
-Röportajlar

( MERSİN )- Silifke'de şiddetli yağışlar nedeniyle rögarlar taştı, dağlardan akan çamurlu su yolları kapladı MERSİN

- Mersin’in Silifke ilçesinde etkili olan dolu ve şiddetli yağmur, cam seraları kırıp, su birikintilerinin oluşmasına neden oldu. Silifke ilçe merkezinde etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Rögarlar taşıp, yollarda su birikintileri oluştu, trafik akışında ise aksamalar meydana geldi. Saray Mahallesi'ndeki Atatürk Evi önünde yolda biriken suda araçlar mahsur kaldı, vatandaşlar da evlerinden çıkamadı. Belediye ekipleri, suyun tahliye edilmesine yönelik çalışma başlattı. İlçeye bağlı Yeşilovacık ve Işıklı mahallelerinde etkili olan dolu yağışı nedeniyle salatalık seraları büyük zarar gördü. Yaşanan dolu afetinden dolayı seralar tamamen kullanılamaz hale geldi. Seralarının camlarının neredeyse tamamının kırıldığını ifade eden salatalık üreticileri, “Sabaha karşı 04:00 sularında başlayan ve neredeyse ceviz büyüklüğünde yağan dolu yağışı tüm seralarımızın camlarını kırdı. Yaklaşık 150-200 dönüm salatalık serası zarar gördü. Bir dönüm seranın sadece cam maliyeti 30-35 bin TL’yi buluyor. İçindeki fidenin masraflarını da hesap edince her bir dönüm serada ortalama 40 bin TL zarar var. Devletimizden bizlere yardım etmesini bekliyoruz” dedi.
Öte yandan Yeşilovacık mahallesinde dolu ve yağıştan dolayı dağlardan akan çamurlu su yolları kapladı. Ekipler yolların çamurdan temizlenmesi için çalışma başlattı.
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