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20 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Mersin'de dolandırıcılık zanlısı yakalandı

Mersin'de dolandırıcılık zanlısı yakalandı

- Mersin İl Emniyet Müdürlüğü binasının detay görüntüleri - Zanlının adliyeye sevk edilmesi - Kendisini savcı olarak tanıtıp bir vatandaşın 9 bin 200 dolarını, evlenme vaadiyle de bir kadının 7 bin lirasını dolandırdığı öne sürülen zanlı gözaltına alındıMERSİN (AA) - Mersin 'de kendisini savcı olarak tanıtıp bir vatandaşın 9 bin 200 dolarını, evlenme vaadiyle de bir kadının 7 bin lirasını dolandırdığı iddia edilen zanlı yakalandı.Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, merkez Yenişehir ilçesi Pirireis Mahallesi'ndeki uygulama esnasında daha önce hakkında çeşitli suçlardan işlem yapılan Ş.K'yi durdurarak kimlik sorgusu yaptı.Dolandırıcılık ve açıktan hırsızlık suçlamalarıyla arandığı tespit edilen Ş.K. gözaltına alındı.Yapılan araştırmada zanlı hakkında, yurt dışına çıkış yasağı bulunan H.T'ye kendisini cumhuriyet savcısı olarak tanıtıp bu yasağı kaldıracağını belirterek 9 bin 200 dolarını aldığı, M.K isimli kadınla da evlenmek vaadiyle bir süre arkadaşlık yapıp 7 bin lirasını dolandırdığı iddialarıyla polis merkezlerine başvuru yapıldığı belirlendi.Ayrıca, cep telefonu bayisi sahibi E.Ç.D'nin de zanlının ikinci el cep telefonuna bakarken kalabalıktan faydalanarak bir telefonu çaldığı iddiasıyla polise başvuru yaptığı ortaya çıktı.Zanlı, emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet Cumhuriyet Savcısı Yurt Dışı Alabalık Cep Telefonu 

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