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25 Mayıs 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Mersin'de dolandırıcılık iddiası İzle

Mersin'de dolandırıcılık iddiası İzle

- Güvenlik kamerası görüntüsü - Emniyetten detaylar - Şahısların adliyeye sevki - Kentte aldıkları 9 büyükbaş hayvanın parasını ödemeyerek bir üreticiyi 44 bin lira dolandırdığı öne sürülen 2 zanlı tutuklandıMERSİN (AA) - Mersin 'de satın aldıkları 9 büyükbaş hayvanın parasını ödemeyerek bir üreticiyi 44 bin lira dolandırdığı iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı.Besicilik yapan H.G, 9 büyükbaş hayvanını satmak için internet sitesine ilan verdi.Kendisiyle irtibata geçen 2 kişiyle 44 bin liraya anlaşan H.G, paranın EFT olarak bir gün sonra yatırılması konusunda uzlaşarak hayvanları teslim etti.Parayı hesabına göndermeyen 2 kişiyle irtibat kuramayan besici, dolandırıldığını anlayarak durumu polise bildirdi.İhbar üzerine soruşturma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yandol Büro Amirliği ekipleri, sahte isim kullanan zanlıların Ö.K. ve D.M. olduğunu belirledi.Polis ekipleri, şüphelileri Adana'nın Ceyhan ilçesinde gözaltına aldı.Zanlıların, emniyetteki sorgularında yerini söylediği hayvanlar H.G'ye teslim edildi.Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve daha önceden aynı suçtan kayıtları bulunan zanlılar, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Polis İnternet Sitesi Kamera Büyükbaş Hayvan Hayvan 

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