Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Mersin'de DKKP-C operasyonu

Mersin'de DKKP-C operasyonu

Şüphelilerin polislerin arasında adliyeye çıkarılırken görüntüleri

( MERSİN )- Terör örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklanırken, yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi MERSİN

Polis Adli Kontrol Akalan Terör Örgütü Irak 


- Mersin'de DHKP-C terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden 5'i tutuklandı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, DHKP-C terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda, örgütün sözde yapılanması olan 'Halk Meclisi' içinde kitleyi yeniden örgütleyip eylem amaçlı toplamaya çalıştıkları, örgütle ilgili yayın yapan bir dergiyi dağıtarak maddi destek sağladıkları ve örgüte eleman temin ettikleri ileri sürülen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.
Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman, CD, terör örgütü PKK'ya ait bez parçaları ile 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkartıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanırken, 3 şüpheli 'adli kontrol' şartıyla serbest bırakıldı.
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Çatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandıÇatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandı
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı