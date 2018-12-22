Mersin'de DKKP-C operasyonu



- Mersin'de DHKP-C terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden 5'i tutuklandı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, DHKP-C terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda, örgütün sözde yapılanması olan 'Halk Meclisi' içinde kitleyi yeniden örgütleyip eylem amaçlı toplamaya çalıştıkları, örgütle ilgili yayın yapan bir dergiyi dağıtarak maddi destek sağladıkları ve örgüte eleman temin ettikleri ileri sürülen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman, CD, terör örgütü PKK'ya ait bez parçaları ile 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkartıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanırken, 3 şüpheli 'adli kontrol' şartıyla serbest bırakıldı.

