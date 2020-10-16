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16 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
Mersin'de denizde kadın cesedi bulundu

Mersin'de denizde kadın cesedi bulundu

Deniz yüzeyinde ceset

Sağlık Ekibi Güvenlik Güçleri Güvenlik Önlemi Sahil Güvenlik Kadın Cesedi 

-Vatandaşlar ve jandarma ekibi
-Erkan maralı adlı vatandaşın olayı anlatması
-Sahil güvenlik botunun cesedi alması
-Jandarmanın kadının çantasını sahilde bulması
-Cesedin sahile çıkarılması ve sağlık ekibinin kontrolü
-Savcılığın incelemesi ve tabutta cenazenin taşınması
-Kadının fotoğraflı

( MERSİN ) -- Sahilde bulunan eşyalarından yola çıkan güvenlik güçleri cesedin Gülşen Çelen adlı kadına ait olduğunu belirledi MERSİN

- Mersin'in Erdemli ilçesinde deniz içerisinde fark edilen bir kadın cesedi sahil güvenlik ekibi tarafından çıkartıldı. Edinilen bilgiye göre, bir yazlık sitede görevli Erkan Maralı Limonlu Mahallesindeki halk plajında deniz yüzeyinde bir ceset olduğunu fark etti. Arkadaşlarına durumu haber veren Maralı, deniz yüzeyinde gördüğünün bir ceset olduğundan emin olunca olayı jandarma ve sahil güvenlik ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri sahilde güvenlik önlemi alırken, sahil güvenlik botundaki ekipler de cesedi denizden alıp sahile çıkardı. Sahilde bulunan eşyalarından yola çıkan güvenlik güçleri cesedin Gülşen Çelen (35) adlı kadına ait olduğunu belirledi. Cumhuriyet Savcılığının incelemesinin ardından ceset otopsi için Erdemli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (HSY-
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