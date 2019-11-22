Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Mersin’de 'Deniz ve Orman Okulu' açıldı Haberi

Mersin’de 'Deniz ve Orman Okulu' açıldı Haberi

Açılış ipinin taşla ezilmesi

Misyon Öğretmenler Gökyüzü Öğretmen Öğrenciler 

-Eğitimin verildiği parkurun gezilmesi
-Doğa temelli eğitim atölyelerinin gezilmesi
-Mersin İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mikail Eren ile röp.
-Öğretmenlerin doğa aktivitelerinden örnekler sunmaları
-(03.40)eğitim esnasında öğretmenler tarafından çekilen görüntüler

( MERSİN ) Mersin’de "Deniz ve Orman Okulu" açıldı- Erdemli ilçesinde doğa temelli eğitim alan öğretmenler, bu eğitimi öğrencileriyle gerçekleştirecek- Mersin İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mikail Eren:"Deniz ve Orman Okulu bir arada Türkiye’de bir ilk"- "Hiçbir sınıfta hiçbir okulda bu kadar doğal materyal bulmamız imkansız"- "2023 eğitim vizyonunda zaten amaç çocukları hayata hazırlamak, çocukları doğaya hazırlamak, çocukları topraktan özünden koparmamaktır" MERSİN

- Mersin´in Erdemli ilçesinde "Deniz ve Orman Okulu"nun açılışı yapıldı. İlçe protokolü kurdele kesmek yerine, doğal atölyelere giden yol girişinde, üzerinde çam kozalağı ve yapraklar asılı ipi taşla ezerek açılışı gerçekleştirdi. Erdemli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğretmen ve öğrencilere yönelik "Deniz ve Orman Okulu" projesi hazırlandı. Proje kapsamında Erdemli sahilinde deniz ve ormanın buluştuğu Talat Göktepe Çamlığı’nda hazırlanan eğitimlere 23 öğretmen ile 15 eğitmen katıldı.
Öğretmenlere ilkyardım, temel kampçılık eğitimi, çevre eğitimi, doğa temelli eğitim, gelişim teorileri, gece yön bulma, gökyüzü gözlem ve atölye çalışmaları başlıklarında 20 saatlik, bir gecesi kamplı eğitim verildi.
Projenin ikinci ayağında ise eğitime katılan öğretmenler önümüzdeki günlerde doğayla iç içe 10 atölyede öğrencileriyle doğa temelli eğitim uygulamaları gerçekleştirecek. Mersin İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mikail Eren, "Mersin İl Milli Eğitim Müdürülüğü olarak Erdemli’de bir ilke imza attık. Deniz ve ormanı bütünleştirdik, birleştirdik, deniz ve orman okulu olarak çocuklarımızın, öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin, velilerimizin hizmetine sunduk. Artık bundan sonra 10 atölyeden oluşan, 10 parkurdan oluşan Mersin Erdemli Deniz ve Orman Okulu öğrencilerimize hayırlı uğurlu olsun. Bunun Türkiye’de başka bir örneği şuan için yok. Orman okulu adı altında var, deniz okulu olarak var ama deniz ve ormanı birleştiren tek okul şuanda Mersin Erdemli Deniz ve Orman Okulu atölyemiz" dedi.
Çocukları hayata hazırlarken onları doğadan koparmamak gerektiğini ifade eden Eren, "Öğrencilerimiz için 2023 eğitim vizyonu çerçevesinde iyi bir yol katedileceğini düşünüyorum. Çünkü hiçbir sınıfta hiçbir okulda bu kadar doğal materyal doğal donatım malzemesi bulmamız imkansız. Ama doğa bize bunları sunuyor. 2023 eğitim vizyonunda zaten amaçlanan vizyon misyon budur. Çocukları hayata hazırlamak, çocukları doğaya hazırlamak, çocukları topraktan özünden koparmamaktır. Bunu biz Mersin Milli Eğitim Müdürlüğü olarak Erdemli ilçemizde açtığımız bu okulumuzla 10 atölyeden oluşan parkurumuzla hayata geçireceğiz. Güçlü çocuklar güçlü Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.
Erdemli Kaymakamı Avni Kula, Erdemli İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük ve ilçe protokolü oluşturulan doğal atölyeleri gezerek incelemelerde de bulundu. Çalışmalarla ilgili öğretmenlerden bilgi aldı. Eğitimin ilk ayağına katılan 23 öğretmen önümüzdeki günlerde doğal ortamda hazırlanan 10 atölyede öğrencilerine eğitim verecek. (HSY-
loading...
İlgili Foto Galeriler
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Derya Öğretmenin En Acı GünüDerya Öğretmenin En Acı Günü
24 Kasım Öğretmenler Günü Capsleri24 Kasım Öğretmenler Günü Capsleri
Memurların Leğen Board EğlencesiMemurların Leğen Board Eğlencesi
Şehit ve gazi aileleri MeclisteŞehit ve gazi aileleri Mecliste
ABDde Türkiye Karşıtı ProtestoABDde Türkiye Karşıtı Protesto
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı