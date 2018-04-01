Mersin'de deniz keyfi

- Kızkalesi’nin kumsaldan görüntüsü - Deniz bisikletine binen vatandaşların görüntüsü - Kumsalda yürüyüş yapanlardan görüntü - Denize giren vatandaşlardan görüntü - Kızkalesi Turizm Derneği Başkanı Hüseyin Çalışkan'ın konuşması - Genel detaylar - Erdemli ilçesindeki UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızkalesi sahiline gelenler denize girerek güneşlenmenin keyfini yaşadıMERSİN (AA) - Mersin 'in Erdemli ilçesinde sıcak havayı fırsat bilerek UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızkalesi sahiline gelenler denize girdi.Hava sıcaklığının 20 dereceyi aştığı ilçede, güneşli hava dolayısıyla bazı vatandaşlar sahilde gezinti yaptı, bazıları ise nisan ayında denize girmenin ve güneşlenmenin keyfini yaşadı.Kızkalesi Turizm ve Kültür Derneği Başkanı Hüseyin Çalışkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl turizm sezonunun erken başladığını söyledi.
Sahillere gelenlerin denize girdiğini belirten Çalışkan, sezondan umutlu olduklarını dile getirdi.Mayısta uluslararası bir plaj voleybolu etkinliğine ev sahipliği yapacaklarını da anlatan Çalışkan, "Çok sayıda ülkeden sporcular Kızkalesi'nin altın kumsalında ter dökecek. Bu turnuva bölgenin özellikle de Kızkalesi'nin yurt dışında tanıtımına büyük katkı sağlayacak." ifadesini kullandı.