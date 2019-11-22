Mersin'de çöp konteynırında bebek cesedi bulundu

-Çöp konteynırlarından görüntü

-Cenaze aracının olay yerine gelmesi

-Vatandaşlardan görüntü

-Bebeğin çöp konteynırından çıkarılıp, cenaze torbasına konulması

-Bebeğin cansız bedenini cenaze arabasına konması

-Ekiplerin çöp konteynırında araştırma yapması

-Çöp konteynırından kadın elbiseleri ve kanlı bezlerin çıkması

-Cenaze aracının olay yerinden ayrılması



( MERSİN )- Bebekle birlikte kadın elbiseleri ve kanlı bezlerde bulunurken, polis ekipleri bebeği çöp konteynırına atan şahıs veya şahısları yakalamak için çalışma başlattı MERSİN



- Mersin'de çöp konteynırında yeni doğmuş bir bebek cesedi bulundu. Edinilen bilgiye göre olay, merkez Akdeniz ilçesi Yeni Mahalle 5326. Sokak'ta meydana geldi. Sokakta bulunan bir çöp konteynırında yeni doğmuş bebek cesedi olduğu ihbarını alan polis ekipleri bölgeye gitti. Konteynırda arama yapan ekipler, yeni doğan erkek bebek cesedi buldu. Ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri bölgede geniş çaplı inceleme yaptı. Sokağın giriş ve çıkışları araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Yeni doğduğu tahmin edilen bebek kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için hastane morguna kaldırıldı. Ayrıca çöp konteynırında yapılan incelemede kadın elbiseleri ve kanlı bezler bulundu. Polis bebeği çöp konteynırına atan şahıs veya şahısları yakalamak için çalışma başlattı.



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