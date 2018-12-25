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25 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Mersin'de çiftlik evinde 5 bin 200 şişe sahte içki ele geçirildi Video

Mersin'de çiftlik evinde 5 bin 200 şişe sahte içki ele geçirildi Video

Polislerin çiftlik evine girişi

Polis Sahte İçki Yılbaşı Bandrol İçki Şişesi 

-Evde içki üretiminde kullanılan malzemelerin görüntüsü
-Boş şarap şişelerinin görüntüsü
-Mahzende yapılan arama
-Mahzendeki şarapların görüntüsü
-Şarap şişelerinin görüntüsü
-ULAŞIM: MERSİN'DEN GEÇİLİYOR....

( MERSİN ) MERSİN

- Mersin'de bir çiftlik evine düzenlenen operasyonda, merdivenaltı tabir edilen el yapımı 5 bin 200 şişe şarap ele geçirildi. Mersin Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yılbaşı öncesi sahte içki üretimine yönelik denetimlerini sıklaştıran polis, alınan bir istihbarat üzerine merkez Yenişehir ilçesi Çiftlikköy Mahallesi'ndeki bir çiftlik evinde arama yaptı. G.F. adlı şahsa ait evde yapılan aramada, merdivenaltı tabir edilen bandrolsüz el yapımı 5 bin 200 şişe şarap ile 150 adet boş içki şişesi, 125 adet şişe mantarı, bin 100 adet şarap şişesi tepe kapüşonu ve 1 adet ısıtıcı rezidansı ele geçirildi. Olayla ilgili ev sahibi gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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