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30 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Mersin'de çaldılar, Gaziantep'te yakalandılar

Mersin'de çaldılar, Gaziantep'te yakalandılar

- Kuyumcudan hırsızlık anına ait güvenlik kamerası görüntüsüındaki incelemeler sonucu şüpheliler kuyumcunun akrabası O.Ç. ile F.Ö'nün kiraladıkları otomobille Gaziantep'e gittikleri tespit edildi.Adresleri belirlenen iki zanlı, polis ekiplerince yakalandı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 17 bin 400 dolar ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından F.Ö. serbest bırakıldı, adliyeye sevk edilen O.Ç. ise tutuklandı.Güvenlik kamerasına akrabasının iş yerinde olmamasını fırsat bilen O.Ç'nin kuyumcunun kasasından iki deste para alıp kaçması yansıdı.

Akalan Kamera Güvenlik Kamerası Hırsız Polis Ekipleri 

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