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02 Temmuz 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Mersin'de böğürtlen hasadı başladı

Mersin'de böğürtlen hasadı başladı

- Böğürtlen toplayan işçilerin görüntüsü - Dalındaki böğürtlenlerin görüntüsü - Toplanan böğürtlenlerin kaselenirken görüntüsü - Silifke Böğürtlen Üreticileri Birliği Başkanı ve üretici Fatih Güngör ile röportaj - Silifke Böğürtlen Üreticileri Birliği Başkanı Fatih Güngör: - "Böğürtlenler bu yıl hem verim hem de fiyat bakımından üreticileri memnun ediyor"MERSİN (AA) - Mersin 'in meyve sebze üretiminde önemli merkezlerinden olan Silifke ilçesinde böğürtlen hasadı başladı.
Silifke Böğürtlen Üreticileri Birliği Başkanı ve üretici Fatih Güngör, hasadın ardından yaptığı açıklamada, ilk böğürtlen hasadını yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Böğürtlenin reçel, dondurma, marmelat ve kozmetik sanayinde kullanıldığını hatırlatan Güngör, hasat edilen ürünlerin gelen talebe göre Türkiye'nin çeşitli illerine kilogramı 5 liradan gönderildiğini belirtti.
İlçede 130 dönüm arazide yaklaşık 300 ton böğürtlen üretiminin yapıldığını belirten Güngör, "Silifke'nin uygun iklimi sayesinde böğürtlen hasadı diğer illere göre daha erken yapılıyor. Bu da üreticilere büyük avantaj sağlıyor. Böğürtlen, ilçede çiftçilerin önemli geçim kaynaklarından biri. Böğürtlenler bu yıl hem verim hem de fiyat bakımından üreticileri memnun ediyor. Ağustos ayı sonuna kadar sürecek hasat dolayısıyla da istihdama katkı sağlıyor." dedi.
Güngör, geliri ve gördüğü talep nedeniyle ilçede böğürtlen üretimine olan ilginin de her yıl arttığını sözlerine ekledi.

Sebze Üretimi Asad 

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