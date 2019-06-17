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17 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Mersin’de bisiklet ve motosiklet fabrikasında yangın

Mersin’de bisiklet ve motosiklet fabrikasında yangın

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale etmesi

Fabrika Yangın Yeri Bisiklet Yangına Müdahale 

-Yangın yerinden genel görüntüler
-Alevlerden genel ve detay görüntüler
-İtfaiye ekiplerinin müdahelesinden genle ve detay görüntüler

( MERSİN ) - MERSİN

- Mersin’in Tarsus İlçesinde bulunan motosiklet ve bisiklet fabrikasında çıkan yangın söndürülmeye çalışıyor. Alınan bilgiye göre, Tarsus İlçesi D-400 karayolunda bir bisiklet ve motosiklet fabrikasının bisiklet yapıldığı bölümde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı alan itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine geldi. Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de yangın yerine takviyeye geldi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor. (CNK-
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