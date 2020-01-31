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31 Ocak 2020 Cuma günü yayınlandı
Mersin'de bir otomobilde 400 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Mersin'de bir otomobilde 400 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Otomobilin görüntüsü

Cumhuriyet Adli Kontrol Jandarma Sentetik Uyuşturucu 

-Narkotik köpeğinin araçta arama yapması
-Arka koltuktaki pas pasa tepki vermesi
-Ekiplerin pas pasın altında uyuşturucu bulması
-Bir torbaya sarılı haldeki uyuşturucu hapların görüntüsü
-Ele geçirilenlerin fotoğrafı

( MERSİN ) MERSİN

- Mersin'de jandarma ekiplerince otoyolda durdurularak arama yapılan bir otomobilde 400 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, merkez Akdeniz ilçesi Adana-Mersin Otoyolunda devriye görevi yapan ekipler, şüphelendikleri bir aracı durdurarak içerisindeki şahıslar üzerinde arama yaptı. Şahıslardan birinin üzerinde 1 gram esrar, diğerinin üzerinde ise 1 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçiren ekipler, cumhuriyet savcılığından alınan izinle araçta detaylı arama yaptı. Narkotik köpeği ile yapılan aramada, aracın arka koltuk tarafından ayak pas pası altında 400 adet sentetik uyuşturucu hap (ecstasy) ele geçirildi. Olay ile ilgili gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklanırken, diğeri 'adli kontrol' kapsamında serbest bırakıldı.
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