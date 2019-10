Mersin'de belediye otobüsleri kadınlara emanet Haberi

-Belediye otobüslerinin sınav yerine gelişi

-Kadın şoför adayların otobüse binmesi

-Kadın adayların sınava tabi tutulması

-Otobüs sürerken görüntüleri

-Sınava tabi tutulan kadın şoför adaylarının otobüs kullanırken görüntüleri

-Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Ersan Topçuoğlu'nun açıklamaları

-Sınava giren 3 kadın aday ile röportaj..



- Mersin Büyükşehir Belediyesi, 73 otobüs şoförü alımı için tamamlanan mülakatların ardından direksiyon eğitimi verdiği 41 kadın ve 183 erkek adayı sınavdan geçirdi. Sınavda başarılı olan, aralarında kadın şoförlerin de bulunduğu adaylar, yeni otobüslerde vatandaşlara hizmet verecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi, meclisten de geçen kararla ilk etapta 73 adet olmak üzere 100 yeni otobüs alacak. Bu otobüsler için doğacak yeni şoför ihtiyacını karşılamak üzere çalışmalarına hız veren Büyükşehir Belediyesi, Başkan Vahap Seçer’in talimatıyla otobüs şoförü alımlarına başladı.

Bu çerçevede mülakatları tamamlanan şoför adayları sınava tabi tutuldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer’in, kadınlara pozitif ayrımcılık yapacağına ilişkin sözü, uygulamalara da yansıdı. Sınava giren adayların 41’ini kadınlar oluşturdu. Adaylar, eğitimden geçip sınava girdi Büyükşehir Belediyesi, ilana çıktığı 73 otobüs şoförü alımı için yapılan mülakatlarda eğitimlere ve sınavlara girmeye hak kazanan adayları belirledi. Yeterliliklerini mülakatlar sırasında kanıtlayan 41 kadın ve 183 erkek adayın eğitimleri, Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğünde görev yapan direksiyon usta öğreticileri tarafından verildi.

Araç çalıştırma, araç sollama, durakta yolcu alma ve indirme, dönel ada içinde dönüş yapma, geri manevra, park etme, araç göstergelerini bilme ve tanıma konularında verilen eğitimlerin ardından adayların direksiyon hakimiyeti yeterliliği test edildi ve sınava tabi tutuldu. Pek çok maddede değerlendirilecek olan 41 kadın ve 183 erkek aday arasından başarılı olanlar en kısa sürede görevlerine başlayacak. “Toplu taşımamız, otobüs işletmemiz daha dinamik olacak” Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Ersan Topçuoğlu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, 73 personelin belediye bünyesine dahil edilmesinin vatandaşa hizmet noktasında faydası olacağını söyledi.



Şoför adaylarıyla ilgili bilgi veren Topçuoğlu, “Bu arkadaşlar daha önce belirli seviyelerden geçmiş, SRC belgeleri olan, psikotekniklerini tamamlamış arkadaşlarımız. Bugün ilk etapta kadın şoför adaylarımızı burada direksiyon test eğitimine, sınavına çağırdık. Umut ederim ki, hepsi başarılı olmuştur. Toplamda 73 kadın ve erkek adayımız başarılı olacak, sınavı geçmiş olacak. Başarılı olan arkadaşlarımız, duyuruları açıklandıktan sonra gelerek görevlerine başlayacaklar" dedi.

“Örnek kadın şoförlerden olmak istiyoruz’’ Şoför adaylarından Handan Kaya, mülakatın iyi geçtiğini dile getirerek, kadınların önünü açtığı ve destek çıktığı için Başkan Seçer’e teşekkür etti. Mülakatın ardından uygulamalı sınava girdiklerini belirten Kaya, “Tüm personel çok sıcakkanlı, güler yüzlüydüler, çok iyi davrandılar. İlgili, kontrollü bir şekilde gittik, sınavımıza girdik. Umarım başarmışızdır. Başardığımı düşünüyorum, her şey çok güzeldi. Biz de Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne katılarak örnek kadın şoförlerden olmak istiyoruz. Özellikle ben kendi adıma söyleyeyim bunu yapmak istiyorum, başarmak istiyorum. Umarım başaracağım” diye konuştu.

“Kadınlar her şeyi başarır” Adaylardan Betül Arslankılıç ise kadınların başaramayacağı hiçbir şey olmadığını vurgulayarak, “Başkanımız iyi ki bize böyle olanaklar sağladı, kadın istihdamını arttırmak için çok güzel bir şey oldu bu. Direksiyon eğitimimiz güzeldi. Eğer burayı geçersek bir aylık bir eğitim verilecek. Zaten trafikte iyiyiz, otobüste de iyi olacağız. Kadınlar her şeyi başarır” ifadelerini kullandı. (KYM-



