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19 Aralık 2019 Perşembe günü yayınlandı
Mersin'de balina kusmuğu operasyonu: Değeri 2 milyon 570 bin lira

Mersin'de balina kusmuğu operasyonu: Değeri 2 milyon 570 bin lira

Arabayı jandarma ekiplerinin araması

Jandarma Lyon Balina 

-Araba içerisinden valizden görüntü
-Balina kusmuğu maddesinin araçtan çıkarılması
-Maddenin valizden çıkarılması
-Balina kusmuğundan görüntü

( MERSİN )- jandarma ekiplerince bir araçta yapılan aramada 44 kilo 320 gram ambergris (balina kusmuğu) ele geçirildi- 2 milyon 570 bin lira piyasa değeri olan maddeyle ilgili 2 kişi göz altına alındı MERSİN

- Mersin'de jandarma ekipleri, bir araçta yaptıkları aramada 44 kilo 320 gram ambergris (balina kusmuğu) ele geçirdi. 2 milyon 570 bin lira piyasa değeri olan maddeyle ilgili, 2 kişi göz altına alındı. Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Yenişehir ilçesinde takibe aldıkları bir aracı durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada 5 parça halinde 44 kilo 320 gram ambergris (balina kusmuğu) ele geçirildi. Ele geçirilen ambergris olduğu değerlendirilen madde, Orta Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü Mersin Labaratuvar Müdürlüğünce yapılan analiz neticesinde elde edilen sonuçların 'uyumlu olduğu' ve gümrüklenmiş değerinin 2 milyon 570 bin 427 lira olduğu tespit edildi. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla ele geçirilen malzeme Mersin Gümrük Müdürlüğü'ne teslim edildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
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